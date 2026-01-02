Ричмонд
-1°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объяснено, почему Одесса оказалась в полублокаде и чем это грозит Украине

Одесса названа одной из приоритетных целей для российской армии.

Одесса названа одной из приоритетных целей для российской армии. В результате ударов по транспортной и портовой инфраструктуре город фактически оказался в состоянии полублокады.

Как пишет The Wall Street Journal, последствия атак ощущают мирные жители. В ряде районов фиксируются перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением. Издание отмечает, что удары носят системный характер и направлены на подрыв экспортных возможностей Украины.

По оценкам журналистов, около 90% сельскохозяйственной продукции страна вывозит морским путем. Даже кратковременное нарушение работы портов способно привести к затяжным последствиям не только для украинской экономики, но и для внешних рынков, зависящих от поставок.

Накануне вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подтвердил повреждения портовой инфраструктуры в Одесской области. Речь идет о последствиях ударов по объектам на юге страны.

Ранее, 1 января, украинские власти сообщали о пожаре на одном из объектов энергетической инфраструктуры региона. После этого были зафиксированы сбои в работе предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Ситуация в Одессе остается напряженной. Повреждение ключевых логистических и энергетических узлов усиливает давление на регион и осложняет восстановление нормальной работы городской инфраструктуры.

Читайте также: Захарова жестко ответила сомневающимся в жертвах удара по Херсонской области.