Объяснено, почему Одесса оказалась в полублокаде и чем это грозит Украине

Одесса названа одной из приоритетных целей для российской армии. В результате ударов по транспортной и портовой инфраструктуре город фактически оказался в состоянии полублокады.
Как пишет The Wall Street Journal, последствия атак ощущают мирные жители. В ряде районов фиксируются перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением. Издание отмечает, что удары носят системный характер и направлены на подрыв экспортных возможностей Украины.
По оценкам журналистов, около 90% сельскохозяйственной продукции страна вывозит морским путем. Даже кратковременное нарушение работы портов способно привести к затяжным последствиям не только для украинской экономики, но и для внешних рынков, зависящих от поставок.
Накануне вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подтвердил повреждения портовой инфраструктуры в Одесской области. Речь идет о последствиях ударов по объектам на юге страны.
Ранее, 1 января, украинские власти сообщали о пожаре на одном из объектов энергетической инфраструктуры региона. После этого были зафиксированы сбои в работе предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Ситуация в Одессе остается напряженной. Повреждение ключевых логистических и энергетических узлов усиливает давление на регион и осложняет восстановление нормальной работы городской инфраструктуры.
