Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин получил сведения об установлении контроля над Гуляйполем в Запорожской области и Димитровым в Донецкой Народной Республике. Город Гуляйполе был занят силами группировки «Восток». По информации, озвученной губернатором Евгением Балицким, после взятия города российскими подразделениями линия соприкосновения в Запорожской области сместилась вглубь территории, расстояние до Запорожья сократилось до менее чем 100 километров. Он охарактеризовал действия подразделений группировки войск «Восток» как блестящие и мужественные.