«Волки да Винчи» требуют вывода из-под Верхней Терсы в окрестностях Гуляйполя", — заявил Кимаковский в беседе с ТАСС.
Он также отметил, что за последние сутки в результате двух массированных ударов было уничтожено более 40 военнослужащих этого формирования. Именно эти тяжёлые потери стали причиной требования об отступлении.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин получил сведения об установлении контроля над Гуляйполем в Запорожской области и Димитровым в Донецкой Народной Республике. Город Гуляйполе был занят силами группировки «Восток». По информации, озвученной губернатором Евгением Балицким, после взятия города российскими подразделениями линия соприкосновения в Запорожской области сместилась вглубь территории, расстояние до Запорожья сократилось до менее чем 100 километров. Он охарактеризовал действия подразделений группировки войск «Восток» как блестящие и мужественные.
