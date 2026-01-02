ВСУ потеряли около 20 истребителей в 2025 году, включая F-16

Зимой 2025 года потери украинской авиации составили шесть единиц: российские истребители уничтожили по одному Су-27 и МиГ-29, а расчёты ПВО — три МиГ-29 и один Су-27. В марте украинская сторона безвозвратно потеряла три МиГ-29 от действий российской ПВО, а ещё один был сбит в воздушном бою. В апреле российское оборонное ведомство заявило о первом сбитии американского истребителя F-16, состоящего на вооружении ВСУ, а также об уничтожении Су-27 российскими лётчиками. В мае ещё один МиГ-29 был выведен из строя силами ПВО.