ВСУ потеряли около 20 истребителей в 2025 году, включая F-16

По информации, собранной ТАСС на основе данных Минобороны России, за минувший год российские системы ПВО и ВКС ликвидировали как минимум 19 истребителей Воздушных сил Украины. В частности, было сбито восемь самолётов Су-27 и десять МиГ-29.

Зимой 2025 года потери украинской авиации составили шесть единиц: российские истребители уничтожили по одному Су-27 и МиГ-29, а расчёты ПВО — три МиГ-29 и один Су-27. В марте украинская сторона безвозвратно потеряла три МиГ-29 от действий российской ПВО, а ещё один был сбит в воздушном бою. В апреле российское оборонное ведомство заявило о первом сбитии американского истребителя F-16, состоящего на вооружении ВСУ, а также об уничтожении Су-27 российскими лётчиками. В мае ещё один МиГ-29 был выведен из строя силами ПВО.

Ранее сообщалось, что элитное украинское подразделение «Волки да Винчи» оказалось в крайне тяжёлом положении под Гуляйполем. По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, бойцы требуют срочного вывода из района Верхней Терсы из-за катастрофических потерь.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.