«Нельзя за деньги, принадлежащие чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и отправлять его на поддержание совершенно бессмысленного военного конфликта (на Украине)», — сказал Окамура.
Он подчеркнул, что оружейный бизнес приносит прибыль в первую очередь производителям и западным правительствам. По его мнению, нелогично оказывать чрезмерную помощь другим странам, когда собственное население не получает должного обеспечения. Спикер убежден, что конфликт выгоден западным компаниям, правительствам и коррумпированным украинским чиновникам.
Политик также выразил надежду, что Чехия откажется от курса, ведущего, по его словам, к мировой войне, и отметил, что Западная Европа финансирует производство и продажу оружия за счёт увеличения своих долгов. В заключение он пожелал украинскому народу скорейшего мира.
Ранее сообщалось, что новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне запретили делать публичные заявления по украинскому вопросу. По данным СМИ, решение было принято руководством его собственной партии «Свобода и прямая демократия» после первых заявлений министра.
