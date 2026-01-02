Выяснилось, что атака на резиденцию Путина назвали признаком отчаяния Киева

Он указал, что Украина оказалась в тупике сразу по нескольким направлениям — экономическому, финансовому, военному и внешнеполитическому. По его оценке, атака на объект, связанный с российским президентом, не могла принести Киеву никаких военных преимуществ и не повлияла на ситуацию на фронте. При этом подобные действия, считает политолог, лишь расширяют основания для жесткого ответного шага со стороны Москвы.