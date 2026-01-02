Попытка удара по резиденции президента России в Новгородской области стала, по оценкам экспертов, признаком глубокого кризиса украинской власти. Такое мнение озвучил украинский политолог и бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он указал, что Украина оказалась в тупике сразу по нескольким направлениям — экономическому, финансовому, военному и внешнеполитическому. По его оценке, атака на объект, связанный с российским президентом, не могла принести Киеву никаких военных преимуществ и не повлияла на ситуацию на фронте. При этом подобные действия, считает политолог, лишь расширяют основания для жесткого ответного шага со стороны Москвы.
Попытка атаки была предпринята в ночь на 29 декабря. По данным российских властей, украинская сторона задействовала 91 беспилотник. Все воздушные цели были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
После инцидента в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции по Украине. В Кремле подчеркнули, что подобные провокации подрывают усилия по дипломатическому урегулированию, однако не повлияют на контакты между Россией и США. Также было отмечено, что военные располагают необходимыми средствами и возможностями для ответа.
Попытку атаки осудили ряд государств, включая страны СНГ и Ближнего Востока. Реакция последовала и из Вашингтона, где действия Киева назвали вызывающими раздражение.
Читайте также: Захарова жестко ответила сомневающимся в жертвах удара по Херсонской области.