Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев задался вопросом, осветят ли западные СМИ трагедию в Хорлах

Дмитриев задался вопросом, будет ли традиционная западная пресса освещать удар ВСУ по мирным жителям в Херсонской области.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, будет ли традиционная западная пресса освещать удар ВСУ по мирным жителям в Херсонской области. Об этом он написал в соцсети X*.

«Осветит ли это какое-нибудь традиционное СМИ?» — написал он под своим репостом блогера, который прокомментировал трагедию в селе Хорлы.

Ранее сообщалось, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибло 27 человек, включая двоих детей. Кроме того, 31 человек был госпитализирован, среди которых пятеро несовершеннолетних.

Напомним, что Россия потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки сделать публичную оценку атаки в Хорлах Херсонской области, рассматривая её как теракт. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что отсутствие реакции будет восприниматься как соучастие в преступлении.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше