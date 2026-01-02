Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, будет ли традиционная западная пресса освещать удар ВСУ по мирным жителям в Херсонской области. Об этом он написал в соцсети X*.
«Осветит ли это какое-нибудь традиционное СМИ?» — написал он под своим репостом блогера, который прокомментировал трагедию в селе Хорлы.
Ранее сообщалось, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибло 27 человек, включая двоих детей. Кроме того, 31 человек был госпитализирован, среди которых пятеро несовершеннолетних.
Напомним, что Россия потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки сделать публичную оценку атаки в Хорлах Херсонской области, рассматривая её как теракт. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что отсутствие реакции будет восприниматься как соучастие в преступлении.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.