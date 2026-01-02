Президент Венесуэлы Мадуро предложил США сделку по борьбе с наркотрафиком

При этом Мадуро вновь отверг выдвигаемые США обвинения в недостаточной борьбе с производством наркотиков. Он назвал эти претензии безосновательными, заявив, что они были сфабрикованы Вашингтоном по аналогии с ложными утверждениями о наличии у стран оружия массового уничтожения. По его словам, американская сторона и сама понимает несостоятельность таких обвинений.