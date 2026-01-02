Президент Венесуэлы Мадуро предложил США сделку по борьбе с наркотрафиком

Венесуэла готова к серьезным переговорам с Соединенными Штатами по двум ключевым направлениям. Как заявил президент страны Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету, его правительство открыто для обсуждения соглашения по борьбе с наркоторговлей, а также для привлечения американских инвестиций в нефтяной сектор.
«Нужно начать говорить серьезно, опираясь на факты», — отметил Мадуро.
Он напомнил, что Вашингтону неоднократно передавалась готовность Каракаса к диалогу по вопросу наркотрафика. Касательно нефти президент повторил, что Венесуэла открыта для американских инвестиций, аналогичных проекту компании Chevron, и готова к этому в любое время.
При этом Мадуро вновь отверг выдвигаемые США обвинения в недостаточной борьбе с производством наркотиков. Он назвал эти претензии безосновательными, заявив, что они были сфабрикованы Вашингтоном по аналогии с ложными утверждениями о наличии у стран оружия массового уничтожения. По его словам, американская сторона и сама понимает несостоятельность таких обвинений.
Ранее Мадуро сообщил об итогах заседания Совбеза ООН. Оно прошло на фоне эскалации конфликта между Каракасом и Вашингтоном. По словам президента Венесуэлы, ООН поддерживает страну.