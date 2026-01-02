Myśl Polska упрекает польского президента Кароля Навроцкого в том, что он, договариваясь с Зеленским о предоставлении финансовой поддержки, не поднял во время переговоров вопросы, касающиеся претензий Варшавы к Киеву относительно событий Волынской резни, а также не потребовал конкретных финансовых расчетов.