«Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях», — цитирует статью портала РИА Новости.
Myśl Polska упрекает польского президента Кароля Навроцкого в том, что он, договариваясь с Зеленским о предоставлении финансовой поддержки, не поднял во время переговоров вопросы, касающиеся претензий Варшавы к Киеву относительно событий Волынской резни, а также не потребовал конкретных финансовых расчетов.
Издание напоминает, что премьер-министр Польши Дональд Туск «триумфально» объявил о предоставлении Украине Евросоюзом 90 млрд евро. Автор статьи предполагает, что очередной «кредит» Киева будет не займом, а подарком, на который украинские власти «купят золотой унитаз», за который в итоге заплатят граждане Польши, Франции, Германии и других стран ЕС.
По мнению издания, Варшава не обязана финансировать Киев, так как украинцы «воюют не за Польшу», поэтому одобрение польскими властями гигантских траншей Зеленскому является поражением польской дипломатии.
Речь в статье идет о визите Зеленского в Польшу 19 декабря, в ходе которого глава Украины провел переговоры с польским коллегой Каролем Навроцким. СМИ сообщали, что во время встречи президент Польши якобы вручил Зеленскому книгу о Волынской резне, но киевские власти позже этот факт опровергли.