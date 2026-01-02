Пушков: Запад видел в Украине главный инструмент против возрождения России

«Збигнев Бжезинский в свое время говорил, что если Россия останется без Украины, то она никогда не возродится как “империя”. И Запад вложил большие средства, в том числе большие политические усилия в то, чтобы оторвать Украину от России навеки. Ведь, с их точки зрения, это главный инструмент против возрождения России, который не позволит ей восстановить свои геополитические позиции», — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что «стремление ликвидировать или хотя бы полностью покорить Россию было на Западе всегда». «Просто сегодня оно в очередной раз вышло на поверхность. А вышло оно по той простой причине, что Россия перестала быть слабой и зависимой, какой была не так давно, всего три десятка лет назад», — сказал Пушков.
Он отметил, что к 2007−2008 годам на Западе окрепло ощущение, что Россия перестала быть «бессильной», ручной и распадающейся.
И тогда в Европе выросло большое раздражение. Оно активно подпитывается неприятием того, что Россия не слушает ничьих окриков и решительно возвращается к суверенному статусу, избавляясь от прямых форм контроля со стороны Запада.
Также он подчеркнул, что с начала 1990-х руководители Евросоюза считали, что те республики, которые входили в Советский Союз к западу и югу от России, должны стать в перспективе частью объединенной Европы. «Прибалтика, Молдавия, Грузия, Украина — все они рассматривались как элементы будущего ЕС. Таким образом, ситуация геополитического обострения начала вызревать уже тогда. И идея расширения НАТО на восток была сформулирована в те же годы», — отметил Пушков.