Пушков: Запад видел в Украине главный инструмент против возрождения России

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Запад всегда хотел ликвидировать или покорить Россию и видел в Украине главный инструмент против восстановления Москвой своих геополитических позиций. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

Источник: РИА "Новости"

«Збигнев Бжезинский в свое время говорил, что если Россия останется без Украины, то она никогда не возродится как “империя”. И Запад вложил большие средства, в том числе большие политические усилия в то, чтобы оторвать Украину от России навеки. Ведь, с их точки зрения, это главный инструмент против возрождения России, который не позволит ей восстановить свои геополитические позиции», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что «стремление ликвидировать или хотя бы полностью покорить Россию было на Западе всегда». «Просто сегодня оно в очередной раз вышло на поверхность. А вышло оно по той простой причине, что Россия перестала быть слабой и зависимой, какой была не так давно, всего три десятка лет назад», — сказал Пушков.

Он отметил, что к 2007−2008 годам на Западе окрепло ощущение, что Россия перестала быть «бессильной», ручной и распадающейся.

И тогда в Европе выросло большое раздражение. Оно активно подпитывается неприятием того, что Россия не слушает ничьих окриков и решительно возвращается к суверенному статусу, избавляясь от прямых форм контроля со стороны Запада.

Алексей Пушков
председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации

Также он подчеркнул, что с начала 1990-х руководители Евросоюза считали, что те республики, которые входили в Советский Союз к западу и югу от России, должны стать в перспективе частью объединенной Европы. «Прибалтика, Молдавия, Грузия, Украина — все они рассматривались как элементы будущего ЕС. Таким образом, ситуация геополитического обострения начала вызревать уже тогда. И идея расширения НАТО на восток была сформулирована в те же годы», — отметил Пушков.

