Пушков: Запад видел в Украине главный инструмент против возрождения России

«Збигнев Бжезинский в свое время говорил, что если Россия останется без Украины, то она никогда не возродится как “империя”. И Запад вложил большие средства, в том числе большие политические усилия в то, чтобы оторвать Украину от России навеки. Ведь, с их точки зрения, это главный инструмент против возрождения России, который не позволит ей восстановить свои геополитические позиции», — сказал парламентарий.