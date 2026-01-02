Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о готовности США прийти на помощь «мирным протестующим» в Иране

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы оказать помощь мирным демонстрантам в Иране, если их продолжат убивать.

Источник: Reuters

«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, США придут им на помощь», — написал Трамп в Truth Social.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше