В ФРГ призвали возвращать пригодных к военной службе украинцев на родину

«Мы будем настаивать на том, чтобы пригодные к военной службе украинские мужчины внесли свой вклад в защиту своей страны», — указывается в документе. Кроме того, как отметили в ХСС, для всех просителей убежища — с апреля 2025 года сюда входят и вновь прибывшие украинцы — должно действовать правило, в соответствии с которым любые имеющиеся у них активы должны быть использованы «для покрытия расходов на их пребывание в Германии».