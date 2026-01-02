Захарова напомнила о молчании Запада при разговоре об украинских терактах

Она, комментируя сомнения некоторых СМИ о жертвах налета дронов на кафе в Хероснской области, отметила, что у людей, которые делают подобные заявления, нет совести. Захарову возмутило то, что Запад молчит.
«Сказала бы “совести у вас нет, что ли”, но не буду — знаю, что нет. Ну и тактику “стратегического молчания”, когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял», — напомнила Захарова.
Ранее представитель МИД РФ заявила, что образ президента Украины Владимира Зеленского, сформированный западными странами, оборачивается угрозой уже для самих его создателей.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше