Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова напомнила о молчании Запада при разговоре об украинских терактах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «тактике стратегического молчания Запада», когда речь идет о зверствах Киева.

Источник: РИА "Новости"

Она, комментируя сомнения некоторых СМИ о жертвах налета дронов на кафе в Хероснской области, отметила, что у людей, которые делают подобные заявления, нет совести. Захарову возмутило то, что Запад молчит.

«Сказала бы “совести у вас нет, что ли”, но не буду — знаю, что нет. Ну и тактику “стратегического молчания”, когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял», — напомнила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что образ президента Украины Владимира Зеленского, сформированный западными странами, оборачивается угрозой уже для самих его создателей.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше