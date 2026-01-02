Анонсировано большое интервью Токаева газете «Turkistan»

По его информации, в номере от 5 января выйдет большое интервью Главы государства главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. В публикации будут затронуты ключевые вопросы общественно-политической и социально-экономической повестки.
Интервью станет первым развернутым публичным выступлением Президента в начале 2026 года.
