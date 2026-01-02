Ричмонд
Анонсировано большое интервью Токаева газете «Turkistan»

Обширное интервью Касым-Жомарта Токаева будет опубликовано 5 января в газете «Turkistan». Об этом сообщил помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай.

Источник: Курсив

По его информации, в номере от 5 января выйдет большое интервью Главы государства главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. В публикации будут затронуты ключевые вопросы общественно-политической и социально-экономической повестки.

Интервью станет первым развернутым публичным выступлением Президента в начале 2026 года.

Ранее «Курсив» рассказывал о том, как опытный американский дипломат, экс-посол США и эксперт по стратегиям Мэтью Брайза объясняет, почему многовекторность Токаева требует личного мужества.