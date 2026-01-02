Ричмонд
В ГД поддержали региональные ограничения на продажу алкоголя в праздники

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Введение ограничений на продажу алкоголя в новогодние праздники в некоторых регионах является правильным решением, от алкоголя не должно быть никаких несчастий. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.

Источник: РИА "Новости"

«Многие наши регионы принимают свои региональные ограничения по продаже алкоголя. Это правильно. Потому что если человек ничего не делает, он неизменно начинает делать что-то плохое. Пусть регионы сами придумывают, как сделать так, чтобы алкоголь приносил только радость, и не было от него никаких несчастий», — сказал Гусев ТАСС.

Он отметил, что полный запрет на продажу алкоголя в праздничные дни установлен в Туве и некоторых районах Иркутской области. Ограничения также действуют в Кировской и Вологодской областях и других регионах, добавил депутат.

По словам Гусева, каждый Новый год в РФ в 2,5 раза повышается преступность. «Почему? Потому что десять дней праздники. Понятно, что все это связано с алкоголем», — заключил парламентарий.