В ГД поддержали региональные ограничения на продажу алкоголя в праздники

«Многие наши регионы принимают свои региональные ограничения по продаже алкоголя. Это правильно. Потому что если человек ничего не делает, он неизменно начинает делать что-то плохое. Пусть регионы сами придумывают, как сделать так, чтобы алкоголь приносил только радость, и не было от него никаких несчастий», — сказал Гусев ТАСС.