Стубб сделал новое заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На Западе мирному соглашению с Россией по Украине будут рады далеко не все, заявил во время новогоднего обращения президент Финляндии Александр Стубб.

Источник: AP 2024

«Мир — это чаще всего компромисс. Мы должны быть готовы к тому, что не все части мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему чувству справедливости», — передает его слова Yle.

Само издание описало это заявление финского лидера как политический прагматизм.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения «стратегического поражения» России.

Белый дом в декабре опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.

