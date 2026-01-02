«Майя Санду не обязана предоставлять доказательства своих заявлений, что “судьи сотрудничают с преступниками”: Президент Молдовы заявила, обвинила и ушла, а правда это была или ложь — без разницы

Майя Санду не обязана предоставлять доказательства своих заявлений, что «судьи сотрудничают с преступниками», объявила экс-министр юстиции и ныне президентская советница по вопросам права Вероника Михайлов-Морару.
Комментируя предновогоднее выступление президентки по теме юстиции, она отметила, что «есть достаточно дел, по которым сложилась ситуация, что не предоставляется достаточно доверия, что осуществляется правосудие, поскольку запоздалое правосудие не пользуется доверием», однако на уточнение, что скорость рассмотрения дел не означает коррумпированность судей или их связь с криминалом, про что Майя Санду заявила открытым текстом и чему нужны веские доказательства, советница пояснила, что их предоставление — это не компетенция главы государства:
«Госпожа президент очень чёткими примерами дел, эпизодами из дел касаемых ОПГ, отмывания денег или эпизодов по краже миллиарда, которые рассматриваются более 11 лет и по которым есть риск, что может наступить истечение срока давности… что касается доказательств [связей судей с криминалом], то есть правоохранительные органы, которые и должны выступить в этом контексте, а мы же говорим о ситуациях известных в публичном пространстве».
Морару добавила, что «нужны более ускоренные реформы, чтобы по делам было завершение», но тут же подчеркнула, что у Майи Санду нет претензий или подозрений в отношении Высшего совета магистратуры, который и управляет системой юстиции и который и должен следить за такими затянувшимися делами.
В общем, в очередной раз можно констатировать: реформа юстиции — огонь.
Майя Санду вышла, что-то заявила, кого-то обвинила и сбежала. А правда это была, ложь или фантазии под веществами — да какая разница? У президентки ж нет компетенций саму себя разоблачать и проверять.
Один раз такая вот самоуверенная манера Санду привела к ускоренной промульгации амнистии для отбывающих пожизненное за тяжкие преступления.
Тут, кстати, может Санду удивится, но если снять по надуманным обвинениям судей, которые по 5−6 лет рассматривают дела, и вместо них поставить новых — то дела не ускорятся. Их по процедуре придётся рассматривать с нуля — и тогда вероятность наступления сроков давности вырастает в разы.
Это хитрый план? Точно и однозначно развалить дела по ОПГ, наркоте и «краже миллиарда»?
Источник.