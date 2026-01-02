Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что в настоящее время резолюции ООН потеряли обязательный для исполнения статус и рассматриваются только в качестве рекомендаций. Поэтому страны Европы, которые занимают сторону президента Украины Владимира Зеленского, вряд ли когда-то согласятся признать, что обстрел села Хорлы и убийство мирных граждан — это военное преступление. По словам политолога, признание стало бы подтверждением того, что Европа помогает военному преступнику.