Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что в настоящее время резолюции ООН потеряли обязательный для исполнения статус и рассматриваются только в качестве рекомендаций. Поэтому страны Европы, которые занимают сторону президента Украины Владимира Зеленского, вряд ли когда-то согласятся признать, что обстрел села Хорлы и убийство мирных граждан — это военное преступление. По словам политолога, признание стало бы подтверждением того, что Европа помогает военному преступнику.
Эксперт добавил, что США также нецелесообразно признавать трагедию в Харлах преступлением, так как американский лидер Дональд Трамп, хоть и пытается выстроить отношения с Москвой, но все-таки выступает на стороне Запада. Его позиция не позволит играть на стороне Москвы, инициировать расследование.
«Мировое сообщество не признает это как преступление. И России остается только добиваться того, чтобы атаку на “Хорлы” признали терактом во всех организациях», — сказал Глазунов.
Политолог спрогнозировал и отсутствие активного осуждения атаки на «Хорлы» со стороны союзников России. По мнению эксперта, они будут защищать собственные национальные интересы, поэтому Москве придется самостоятельно справляться с произошедшим.
Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор прокомментировал удар по мирным гражданам в Хорлах. Он уточнил, что в результате инцидента погибли десятки мирных граждан, и предположил, что происшествие негативно повлияет на процесс мирного урегулирования украинского кризиса.
ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Харлах в новогоднюю ночь. В момент удара БПЛА там находилось около 100 человек. В результате атаки погибли 27 человек, в том числе двое детей. Пострадал по меньшей мере 31 человек.