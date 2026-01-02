Финские власти раскрыли, что перевозило следовавшее из Петербурга судно

Судно Fitburg, следовавшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин, было остановлено 31 декабря после того, как утром того же дня оператор Elisa сообщил о повреждении кабеля в исключительной экономической зоне Эстонии. Вскоре после этого Пограничная служба Финляндии обнаружила судно Fitburg в своей исключительной экономической зоне — с опущенной в воду якорной цепью. В совместной операции с участием вертолета и пограничного корабля Fitburg был взят под контроль в финских территориальных водах и отконвоирован в порт Кантвик к западу от Хельсинки.