Польша не выявила ни одного нелегала на границе с Беларусью в новогоднюю ночь

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Польская пограничная служба не выявила ни одной попытки нарушения границы с Беларусью в последние сутки 2025 года и первые сутки нового 2026-го.

Источник: Соцсети

«За сутки 31 декабря и 1 января на границе с Беларусью не зафиксировано попыток нелегального проникновения в Польшу», — говорится в официальном сообщении Пограничной стражи Польской республики.

При этом по данным польских пограничников, за 2025 год границу Беларуси с Польшей пытались преодолеть около 30 тысяч нелегальных мигрантов.

В свою очередь белорусский Госпогранкомитет в течение прошлого года неоднократно сообщал о найденных вблизи границы мигрантах с травмами и следами побоев, выброшенных польскими пограничниками на белорусскую сторону.

Также ранее стало известно, что Польша в прошлом году завершила строительство масштабного пограничного заграждения. Пятиметровый забор протяженностью 186 километров обошелся примерно в 1,6 миллиарда злотых (около 400 млн долларов).