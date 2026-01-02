Госдеп призвал американцев срочно покинуть Россию

«Гражданам США, находящемся на территории России, следует немедленно уехать», — предупреждает Госдеп.
Также в сообщении отмечается, что возможности американских дипломатов по оказанию помощи согражданам ограничены из-за сокращения персонала.
31 декабря посол России в США Александр Дарчиев в обращении диппредставительства заявил, что 2025 год открыл двери для возможности восстановления отношений Москвы и Вашингтона.
