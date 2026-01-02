Ричмонд
Госдеп призвал американцев срочно покинуть Россию

Государственный департамент США продлил экстренное предупреждение для американцев, которые находятся в России, и настоятельно рекомендовал своим гражданам срочно покинуть российскую территорию. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документы ведомства.

Источник: AP 2024

«Гражданам США, находящемся на территории России, следует немедленно уехать», — предупреждает Госдеп.

Также в сообщении отмечается, что возможности американских дипломатов по оказанию помощи согражданам ограничены из-за сокращения персонала.

31 декабря посол России в США Александр Дарчиев в обращении диппредставительства заявил, что 2025 год открыл двери для возможности восстановления отношений Москвы и Вашингтона.

