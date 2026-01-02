Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: Финляндия заплатит за свою русофобию

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Финляндии придется заплатить за свою русофобию, отношения между Финляндией и Россией изменились навсегда. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя новогоднее обращение президента Финляндии Александера Стубба.

Источник: РИА "Новости"

«Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндии придется заплатить за свою мерзкую русофобию», — написал Медведев в Х на английском языке.

По его словам, Финляндия «уже платит». «Стубб говорит, а его граждане платят по счетам», — подытожил он.

Ранее Стубб в новогоднем обращении к гражданам заявил, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше