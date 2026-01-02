Медведев: Финляндия заплатит за свою русофобию

«Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндии придется заплатить за свою мерзкую русофобию», — написал Медведев в Х на английском языке.
По его словам, Финляндия «уже платит». «Стубб говорит, а его граждане платят по счетам», — подытожил он.
Ранее Стубб в новогоднем обращении к гражданам заявил, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда.