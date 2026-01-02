«Остается страх». В Германии пришли в ужас из-за России

«Переговоры по Украине продолжаются без участия Германии. (Американский лидер. — Прим. ред.) Дональд Трамп и (президент России. — Прим. ред.) Владимир Путин зажимают Владимира Зеленского в переговорные тиски. А немецкая надежда на собственную дипломатическую силу в новом году снова кажется столь же обманчивой, как, возможно, и с самого начала. Остается страх немцев перед крупным вооруженным столкновением», — говорится в материале.