Саудовская Аравия развернула в Аравийском море военно-морские силы

В минувший вторник Рашад аль-Алими обвинил ОАЭ в том, что они приказали союзникам в Йемене захватить контроль над провинциями Хадрамаут и Аль-Махра с целью раздела страны. Он также приказал отменить соглашение о совместной обороне с ОАЭ и вывести их войска в течение 24 часов. Эти требования поддержала Саудовская Аравия, которая разбомбила военный груз, прибывший из Эмиратов в порт Эль-Мукалла, обвинив ОАЭ в снабжении южан, хотя Эмираты опровергли эти обвинения и согласились на вывод войск.