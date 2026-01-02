Что известно о взрыве протестов в Иране и при чем тут Трамп

В Иране не утихают протесты из-за экономического кризиса. Участники беспорядков нападают на полицию и военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Известно о нескольких погибших в результате столкновений мятежников и силовиков. Рассказываем, что известно о причинах акций протестов, к чему они могут привести и о влиянии США на ситуацию в республике.