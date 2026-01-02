Что известно о взрыве протестов в Иране и при чем тут Трамп

Как развивается ситуация с протестами в Иране
Первые акции протеста в Иране стартовали 28 декабря. Причиной выхода митингующих на улицы Тегерана стало обесценивание местной валюты. Резкие колебания иранского риала существенно подняли оптовые и розничные цены. Глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, но это не успокоило протестующих. Демонстрации распространились на другие города страны.
Беспорядки не утихли даже после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан 30 декабря попросил министра внутренних дел вступить в диалог с недовольными иранцами, вышедшими на улицы, и заверил в скором проведении банковских и финансовых реформ.
По оценке The Guardian, продолжающие протесты являются самыми масштабными за последние три года, пишет РБК. Митингующих пытаются усмирить силы безопасности страны. Уже известно по меньшей мере о пяти погибших.
«Здесь настоящее поле боя, и они [силы безопасности] безжалостно стреляют», — приводит слова очевидцев британское издание.
По информации агентства Fars, на западе страны в провинции Лурестан участники акции протестов напали на полицейский участок. Силовики, отражая атаку мятежников, убили трех человек. Еще 17 протестующих получили ранения. В городе Лордеган во время протестов погибли два человека. Источники агентства сообщают о том, что в населенном пункте мятежники забрасывают камнями здания администрации, канцелярии губернатора, мечеть. Чтобы усмирить митингующих, полиция применила слезоточивый газ.
Ранее иранская государственная телекомпания IRIB сообщила о гибели в городе Кухдашт сотрудника сил безопасности. Убитому был 21 год, он являлся членом организации «Басидж», связанной с КСИР.
В КСИР объявили, что агрессия манифестантов связана с влиянием «врагов Ирана», которые пытаются «сеять раздор в обществе» и вести «психологическую войну».
Вмешательство Трампа и реакция мирового сообщества
На ситуацию в Иране отреагировал американский лидер Дональд Трамп. Он выступил с заявлением, в котором предупредил, что США готовы прийти на помощь иранским протестующим в случае, если силовые ведомства страны откроют по ним огонь.
«Мы полностью готовы к действиям», — приводит слова Трампа в соцсети Truth Social «Коммерсантъ».
Власти Ирана прокомментировали заявление хозяина Белого дома. Старший советник лидера Ирана Али Лариджани заявил, что вмешательство американцев могут спровоцировать усиление беспорядков на Ближнем Востоке.
«Трамп должен понимать, что вмешательство США в этот внутренний вопрос равносильно дестабилизации всего [ближневосточного] региона и уничтожению американских интересов», — цитирует слова Лариджани в соцсети X ТАСС.
Советник лидера республики уточнил, что поддержка Трампом протестующих является свидетельством того, что именно США являются инициаторами дестабилизации ситуации в Иране. Он обратился к американцам с призывом «беречь своих солдат» и добавил, что они должны знать, что именно президент США «начал эту авантюру».
В Европе также отреагировали на угрозу Трампа вмешаться в ситуацию в Иране. Министр обороны Бельгии Тео Франкен считает, что намерения американского президента могут повлиять на события в республике.
«Фактором, меняющим правила игры», — назвал он в соцсети X заявление Трампа, пишут РИА Новости.
Напомним, уровень годовой инфляции в Иране составил 38,9%. Иранский риал стремительно дешевеет. Американский доллар на рынке стоит 1,4 млн риалов. Рост цен на продукты, товары и услуги вызывает недовольство жителей страны.