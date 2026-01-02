Союз адвокатов Молдовы проведет внеочередное заседание

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Союз адвокатов Молдовы намерен провести внеочередное заседание в понедельник, пятого января. Темой заседания станет ситуация со значительным повышением для адвокатов, нотариусов и судебных исполнителей стоимости медицинской страховки в 2026 году.
Напомним, с 1 января граждане Молдовы могут приобрести полис обязательного медицинского страхования по фиксированной цене в 12 636 лея. При этом определенные категории граждан могут получить существенную скидку в случае приобретения полиса в период с января по март. Однако эти льготы больше не распространяются на адвокатов.
Как заявили в союзе адвокатов Молдовы, ранее они выплачивали льготный фиксированный взнос в размере 5054 леев, однако после консультаций с правительством была достигнута договоренность о повышении стоимости полиса до 5686 леев. Однако в итоге в бюджет была включена стандартная фиксированная цена в размере 12 636 леев.
Председатель союза Дорин Попеску в связи с этим заявил, что около 50% адвокатов имеют доход ниже среднего в экономике.
«Такое резкое увеличение налогового бремени на представителей профессии незаконно, противоречит здравому смыслу и создает риск массового отказа от адвокатской деятельности», — отметил он.
В союзе адвокатов также подчеркнули, что указанное повышение тарифа нарушает статью 4, пункт 3 Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката, согласно которой государство должно проводить консультации для согласования изменений, напрямую влияющих на профессиональную деятельность юристов.
Поэтому в ходе заседания в понедельник, пятого января, будут обсуждаться дальнейшие шаги профессионального сообщества в ответ на сложившуюся ситуацию.