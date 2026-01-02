Союз адвокатов Молдовы проведет внеочередное заседание

Напомним, с 1 января граждане Молдовы могут приобрести полис обязательного медицинского страхования по фиксированной цене в 12 636 лея. При этом определенные категории граждан могут получить существенную скидку в случае приобретения полиса в период с января по март. Однако эти льготы больше не распространяются на адвокатов.