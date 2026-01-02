Трамп сообщил о готовности США прийти на помощь протестующим в Иране

В Иране в конце декабря 2025 года начались крупнейшие за последние три года протесты из-за падения курса национальной валюты. По информации Reuters, иранский риал потерял около половины своей стоимости по отношению к доллару в 2025 году, а официальная инфляция в декабре достигла 42,5%. На улицы Тегерана вышли владельцы магазинов и студенты иранских университетов, недовольные действиями правительства. Затем протесты распространились на другие города Исламской Республики, фиксировались стычки с полицейскими.