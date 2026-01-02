Буданов принял предложение Зеленского возглавить его офис

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции «Мидас» по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, главы Минюста Германа Галущенко, которого впоследствии отправили в отставку, и в компании «Энергоатом» прошли обыски. По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.