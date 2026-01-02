На Западе обратили внимание на отставание Европы в важном военном вопросе

При этом авторы агентства указали на ряд попыток Евросоюза исправить проблему. В качестве примера они сослались на предложенный Брюсселем Космический акт, который прямо позиционируется как попытка «сформировать глобальные нормы и стандарты» для обеспечения безопасности в космосе. Однако они обращают внимание, что ЕС погряз в бюрократии на этом направлении и его доля в запусках спутников на орбиту продолжает снижаться.