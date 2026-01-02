Санду предоставила гражданство Молдавии восьми гражданам России

Накануне нового года в Молдавии вступил в силу новый закон, который позволит лишать гражданства служащих вооруженных сил непризнанного Приднестровья и «лиц, примкнувших к армиям стран, признанных Кишиневом агрессорами». По мнению экспертов, нововведение может коснуться тысяч жителей Приднестровья, которые зачастую обладают молдавским и российским гражданством. На это указывает пункт «б» статьи № 22, где говориться, что указом президента Молдавии гражданства может быть лишено лицо, которое «вступило в незаконные вооруженные формирования, в вооруженные силы неконституционного образования». В другом пункте отмечается, что гражданства могут быть лишены также лица, вступившие в ВС «государства- агрессора, признанного таковым ООН, Европейским парламентом или парламентом Республики Молдова (РМ), либо в вооруженные силы государства, с которым РМ разорвала дипломатические отношения или находится в состоянии войны».