Иран пригрозил атаковать базы США в случае агрессивных шагов Вашингтона

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что если Иран будет «убивать мирных протестующих», то Соединенные Штаты придут на помощь этим людям.
«Неуважаемому президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны. Знайте, что иранцы едины и полны решимости действовать против своего врага», — написал Галибаф на своей странице в социальной сети X.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты — иранского риала. Главным поводом для протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад — до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года — неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.