На Западе забили тревогу из-за назначения в офисе Зеленского

«Это также сделает Буданова* одним из главных украинских переговорщиков. Таким образом, это еще один шаг к тому, чтобы сделать мирные переговоры невозможными», — написал он в соцсети X.
Буданов* в пятницу принял предложение Зеленского возглавить его офис.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.