На Западе забили тревогу из-за назначения в офисе Зеленского

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Назначение начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* главой офиса Владимира Зеленского обнулит шансы на мирное соглашение с Россией, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Это также сделает Буданова* одним из главных украинских переговорщиков. Таким образом, это еще один шаг к тому, чтобы сделать мирные переговоры невозможными», — написал он в соцсети X.

Буданов* в пятницу принял предложение Зеленского возглавить его офис.

Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

