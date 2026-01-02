«Анджелина Джоли посетила КПП “Рафах” в рамках гуманитарной поездки с целью осмотра помощи и больницы Эль-Ариш», — говорится в сообщении телеканала.
В декабре 2025 года египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты сообщал, что Египет контактирует с Израилем по вопросу полноценного открытия КПП «Рафах» на границе с сектором Газа.
В Израиле ранее заявляли о намерении открыть КПП только для выезда палестинцев из Газы в Египет. В свою очередь Каир настаивает на том, что в рамках соглашения о прекращении огня в Газе движение должно осуществляться с обеих сторон.
Глава палестинского движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя 9 октября 2025 года заявлял, что КПП «Рафах» будет в скором времени открыт с обеих сторон.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Локальные нарушения прекращения огня фиксируют почти ежедневно. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израильские власти в ответ выпустили из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки. Также палестинская сторона в рамках соглашения вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны. Известно, что в Газе удерживается тело еще одного заложника.