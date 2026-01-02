«Владимир Зеленский заявил, что Украина и США прошли 90 процентов пути к мирному соглашению. Оставшиеся 10 процентов все еще являются предметом спора о том, кто будет контролировать крупнейшую в Европе атомную электростанцию», — говорится в публикации.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что на переговорах по Украине стоит вопрос возможного совместного контроля над Запорожской атомной электростанцией.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Владимир Джабаров сравнил тему совместного управления Запорожской АЭС с предложением совместно управлять автозаводами в Германии.
В Москве не раз отмечали, что реальный источник угрозы для ЗАЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.