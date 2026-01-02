Премьер-министр Молдовы подвел итоги двух месяцев работы правительства

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Два месяца работы нового правительства Молдовы были «короткими, но очень насыщенными». Об этом заявил глава кабмина Александр Мунтяну, который подвел в соцсети неофициальные итоги своей работы на посту премьер-министра.
«Мы провели более 400 встреч, дискуссий и мероприятий. Без преувеличения, время приобретает иное значение, потому что понимаешь, что каждая минута, каждая встреча несет реальную ответственность перед всеми гражданами Республики Молдова», — сказал Мунтяну.
По его словам, за прошедшие два месяца правительство приняло ответственный инвестиционный бюджет на 2026 год, ориентированный на инвестиции и экономический рост.
«Нам удалось сформировать команду честных, преданных своему делу и энергичных профессионалов, и мы продолжаем двигаться вперед во всех областях. На внешнем уровне мы предприняли конкретные шаги на пути к ЕС. На техническом уровне начались переговоры по двум главам», — сообщил премьер.
Мунтяну указал, что эти результаты были достигнуты благодаря огромной работе, проделанной сотрудниками различных госведомств.
Премьер-министр подчеркнул важность широкого диалога с обществом и рассказал о проведении консультаций с предпринимателями, инвесторами, местными властями, СМИ, гражданским обществом и представителями оппозиции.
«Правительство активизирует внешние связи как посредством визитов в европейские столицы, так и путем приема иностранных официальных лиц в Кишиневе с целью укрепления европейского курса страны и привлечения инвестиций», — сказал Мунтяну.
Он также объявил о начале совместной с Европейской комиссией подготовки к инвестиционной конференции, которая состоится весной 2026 года.
«Построение современного и сильного государства, обеспечивающего безопасность и процветание, не происходит в одночасье, но я могу со всей ответственностью сказать: Молдова движется вперед», — заявил премьер-министр.
Кабинет министров во главе с Александром Мунтяну был приведен к присяге 31 октября после парламентских выборов, прошедших осенью 2025 года.