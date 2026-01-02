СМИ раскрыли, что кроется за новым назначением Буданова*

В начале декабря Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от США и европейских стран «обеспечить безопасность» для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Москва. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.