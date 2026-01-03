Ричмонд
Алишер Кадыров призвал узбекистанцев срочно покинуть Россию

Vaib.uz (Узбекистан. 2 января). Депутат законодательной палаты и лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров выступил с заявлением на фоне сообщений о гибели гражданина Узбекистана в России, предположительно после проведения антимигрантского рейда с участием ОМОНа. Депутат призвал соотечественников как можно скорее покинуть Российскую Федерацию, заявив, что ситуация для трудовых мигрантов будет только ухудшаться.

Источник: Vaib.Uz

По словам Кадырова, с каждым месяцем положение выходцев из Центральной Азии в России становится всё более тревожным. Он отметил, что российские силовые структуры, по его мнению, рассматривают мигрантов как потенциальных участников возможных внутренних беспорядков, из-за чего от их «полезного эффекта» для экономики страны уже решили отказаться.

Политик подчеркнул, что происходящее нельзя игнорировать, и призвал узбекистанцев трезво оценить риски.

«Включите здравый смысл — уезжайте из России как можно скорее! Никакой заработок не стоит слёз ваших родителей и детей!» — заявил Кадыров.

Заявление депутата вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи поддержали его позицию, указывая на рост антимигрантских настроений и силовых рейдов, другие считают призыв чрезмерно эмоциональным, ведь в Узбекистане, к сожалению, нет рабочих мест для всех, кто работает за рубежом.

Официальные органы Узбекистана ранее сообщали, что расследование обстоятельств гибели узбекистанца в России находится на контроле дипломатов, а причины смерти пока не подтверждены официально.