Алишер Кадыров призвал узбекистанцев срочно покинуть Россию

По словам Кадырова, с каждым месяцем положение выходцев из Центральной Азии в России становится всё более тревожным. Он отметил, что российские силовые структуры, по его мнению, рассматривают мигрантов как потенциальных участников возможных внутренних беспорядков, из-за чего от их «полезного эффекта» для экономики страны уже решили отказаться.