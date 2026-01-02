В Германии до 700 тысяч призывников могут поставить на воинский учет

Первого января в Германии вступил в силу закон о модернизации военной службы. Новыми нормами, в частности, предусматривается возвращение к воинскому учету через обязательное медицинское освидетельствование всех 18-летних юношей. Перед его прохождением юноши и девушки получат анкеты для определения годности к службе, при этом девушки будут вправе отказаться от ее заполнения.