Ранее стало известно, что на должность главы офиса президента Украины, которую ранее занимал Андрей Ермак, назначат Кирилла Буданова, пишет «Лента.ру».
По мнению Александра Асафова, назначение главы ГУР на должность руководителя офиса президента объясняется тем, что разведывательное ведомство украинским властям не страшно «обезглавить» из-за невысокой эффективности. Политолог уточнил, что кадровое назначение — показатель того, что Зеленский на самом деле не желает заключать мирное соглашение с Москвой, так как Буданов «олицетворяет террористический характер конфликта».
Бданов является автором политических убийств, терактов и других деструктивных действий в сторону России.
Эксперт добавил, что любые дискуссии с офисом президента Украины, который возглавляет Буданов, становятся невозможными. Диалог допустим только с Зеленским, но он не настроен на контакты с Москвой, как и другие представители киевского режима. Политолог резюмировал, что назначение главой офиса президента «специалиста по терроризму» — сигнал, который раскрывает истинные намерения Киева.
Напомним, прежний глава офиса Зеленского был уволен из-за обвинений в коррупции 28 ноября. Назначение Буданова на место Андрея Ермака уже вызвало тревогу в Европе. По мнению аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, кадровое решение украинского президента обнуляет шансы на продолжение переговорного процесса. Он объяснил, что Буданов должен будет стать одним из главных переговорщиков, что не устроит Кремль.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.