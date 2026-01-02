Эксперт добавил, что любые дискуссии с офисом президента Украины, который возглавляет Буданов, становятся невозможными. Диалог допустим только с Зеленским, но он не настроен на контакты с Москвой, как и другие представители киевского режима. Политолог резюмировал, что назначение главой офиса президента «специалиста по терроризму» — сигнал, который раскрывает истинные намерения Киева.