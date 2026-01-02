Ричмонд
Президент Молдавии предоставила гражданство сыну солиста группы «Би-2»

Восемь россиян получили гражданство Молдавии в соответствии с распоряжением президента республики Майи Санду. Об этом со ссылкой на администрацию главы государства сообщает издание молдавское издание Еnewsmd.

Документ подписан 31 декабря 2025 года. Среди получивших паспорта — сын солиста группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Федор, пианист коллектива Глеб Колядин и связанный с ним оператор Евгений Ремизовский.

В мае 2024 года Санду одобрила заявления участников группы и некоторых членов их семей на получение молдавского гражданства. Тогда же его получили кинокритик Антон Долин и журналист Глеб Пьяных (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов).

В свое время глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел называл процедуру выдачи паспортов россиянам, отмеченным российским ведомством, интересами республики.

В начале декабря Санду утвердила закрытие Русского дома в Кишиневе. До этого парламент Молдавии принял в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Русского дома.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше