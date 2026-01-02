Медведев высказался о назначении Буданова на пост главы офиса Зеленского

«Жаль, что есть всего одна вакансия. А так другую надо было бы предложить крупному полководцу Залужному», — добавил Медведев. Однако даже такие решения не помогли бы Зеленскому сохранить власть, считает зампред Совбеза.
Нового руководителя своей администрации Зеленский назначил 2 января. Буданов сменил на этом посту Андрея Ермака, который ушел в отставку в конце ноября после обысков у него дома, проведенных антикоррупционными органами.
Сам Кирилл Буданов в своем телеграм-канале уже подтвердил, что принял предложение возглавить Офис президента.
Как заявил Зеленский, кадровое решение связано с необходимостью усилить фокус на вопросах безопасности, обороны и дипломатических переговорах. Он подчеркнул, что «Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач».