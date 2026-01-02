Мирошник: назначение Буданова главой офиса Зеленского продиктовано Лондоном

«По большому счету Буданов в ОП нужен для завершения формирования государственно-террористического аппарата, управляющего остатками Украины. Трудно ждать от человека, всю жизнь работавшего в военизированных и откровенно террористических формированиях, гражданско-правовых и демократических подходов в управлении президентской канцелярией. Буданов фактически ставит крест на своей политической карьере как конкурент Зеленскому на президентских выборах, но он будет выполнять более важную тактическую задачу — перетягивать управление президентским окружением на себя, а значит и своих внешних кураторов», — сказал дипломат.