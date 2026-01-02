Мирошник: назначение Буданова главой офиса Зеленского продиктовано Лондоном

«Идея о назначении Буданова на должность главы президентского Офиса пришла в голову Зеленского, вероятнее всего, с подачи его кураторов с Туманного Альбиона. Им это нужно для двух вещей: укрепление непримиримой позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта, и второе — перевод Зеленского на более “короткий поводок”, то есть усиление британского влияния в ближайшем окружении просроченного», — сказал дипломат.
Назначение Буданова главой офиса Зеленского ставит крест на его возможности бороться за президентское кресло, добавил Мирошник.
«По большому счету Буданов в ОП нужен для завершения формирования государственно-террористического аппарата, управляющего остатками Украины. Трудно ждать от человека, всю жизнь работавшего в военизированных и откровенно террористических формированиях, гражданско-правовых и демократических подходов в управлении президентской канцелярией. Буданов фактически ставит крест на своей политической карьере как конкурент Зеленскому на президентских выборах, но он будет выполнять более важную тактическую задачу — перетягивать управление президентским окружением на себя, а значит и своих внешних кураторов», — сказал дипломат.
Ранее Зеленский предложил Буданову возглавить свой офис, спустя более чем месяц после увольнения предыдущего главы офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Буданов в своем Telegram-канале написал, что принял предложение. Как сообщил Зеленский, он уже поручил Буданову вместе с секретарем Совбеза Украины Рустемом Умеровым и другими руководителями и институтами «обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития государства и дальнейшие шаги». О каких шагах идет речь, он не уточнил.