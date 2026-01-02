Ричмонд
Главой ГУР Украины вместо Буданова станет глава СВР Иващенко

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Главой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины вместо Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), назначенного на пост главы офиса Зеленского, станет глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Источник: Getty Images

В частности, Зеленский сообщил, что встретился с Иващенко. «С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи на позиции военной разведки Украины», — сообщил он в Telegram-канале.

Немногим ранее Зеленский предложил Буданову должность главы своего офиса, позднее Буданов согласился с предложением. Пока официальных документов на сайте Зеленского о назначении нет. В свою очередь советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщал, что формальные процедуры по его назначению на вышеуказанный пост уже начались.

После этих новостей украинские СМИ и депутаты Верховной рады со ссылкой на источники сообщали, что место Буданова займет Иващенко.