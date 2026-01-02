Главой ГУР Украины вместо Буданова станет глава СВР Иващенко

Немногим ранее Зеленский предложил Буданову должность главы своего офиса, позднее Буданов согласился с предложением. Пока официальных документов на сайте Зеленского о назначении нет. В свою очередь советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщал, что формальные процедуры по его назначению на вышеуказанный пост уже начались.