Главой ГУР Украины вместо Буданова станет глава СВР Иващенко

В частности, Зеленский сообщил, что встретился с Иващенко. «С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи на позиции военной разведки Украины», — сообщил он в Telegram-канале.
Немногим ранее Зеленский предложил Буданову должность главы своего офиса, позднее Буданов согласился с предложением. Пока официальных документов на сайте Зеленского о назначении нет. В свою очередь советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщал, что формальные процедуры по его назначению на вышеуказанный пост уже начались.
После этих новостей украинские СМИ и депутаты Верховной рады со ссылкой на источники сообщали, что место Буданова займет Иващенко.