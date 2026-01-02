Эрдоган и Трамп обсудят Украину в телефонном разговоре

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна продолжает активно участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию украинского конфликта и поддерживает контакты со всеми сторонами, включая Россию, Украину и западных партнеров.
Он также сообщил, что на следующей неделе в Париже состоится саммит «коалиции желающих», на котором от имени Турции выступит министр иностранных дел Хакан Фидан. Предстоящий разговор с Трампом станет частью этой международной дипломатической активности.
Параллельно на повестке дня остается кризис вокруг Газы. Эрдоган резко раскритиковал действия Израиля и заявил, что Турция не оставит палестинский народ. Он высоко оценил массовый митинг в поддержку Палестины, состоявшийся на Галатском мосту в Стамбуле в новогоднюю ночь, назвав его историческим моментом и доказательством солидарности.
По его словам, страдания детей в Газе не останутся без ответа, а израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не избежит ответственности. Несмотря на трудности с доставкой гуманитарной помощи, Анкара продолжит использовать все возможные каналы для поддержки палестинцев.