Буданову предложили возглавить офис президента Украины. Пять фактов о начальнике ГУР

Тогда же получил звание майора, а через четыре года дослужился до полковника, офицера по особым поручениям и начальника оперативного отдела. Став заместителем Службы внешней разведки, он начал посещать офис президента и произвел хорошее впечатление на Зеленского. В августе 2020 года Зеленский назначил его главой ГУР. На тот момент офис президента находился в конфликте с прежним главой ведомства Василием Бурбой (признан террористом и экстремистом в России), обвинявшем руководителя оперативной группы Андрея Ермака и приближенных Зеленского в утечке информации и срыве крупной спецоперации, и искал, кем его заменить.