Буданову предложили возглавить офис президента Украины. Пять фактов о начальнике ГУР

Что известно о новом главе офиса — в материале «Известий».
Факт 1. Карьерист и политик.
Кирилл Буданов поступил в Одесский институт курсантом воздушно-десантных войск, но сразу после получения диплома стал оперативником специального разведывательного подразделения ГУР. В 2016 году участвовал в операции против российского десанта в Джанкойском районе Крыма. Группа Буданова не оставляла свидетелей: по словам возглавлявшего ГУР на тот момент Валерия Кондратюка, «было запрещено оставлять раненых на оккупированной территории, даже если эвакуация будет невозможна».
Тогда же получил звание майора, а через четыре года дослужился до полковника, офицера по особым поручениям и начальника оперативного отдела. Став заместителем Службы внешней разведки, он начал посещать офис президента и произвел хорошее впечатление на Зеленского. В августе 2020 года Зеленский назначил его главой ГУР. На тот момент офис президента находился в конфликте с прежним главой ведомства Василием Бурбой (признан террористом и экстремистом в России), обвинявшем руководителя оперативной группы Андрея Ермака и приближенных Зеленского в утечке информации и срыве крупной спецоперации, и искал, кем его заменить.
Факт 2. Его готовило ЦРУ
В 2016 году ЦРУ начало подготовку украинского отряда 2245 — специального подразделения, которое занималось захватом российских беспилотников и средств связи. Одним из офицеров этого отряда был Буданов. ЦРУ также готовило украинских шпионов, которые действовали в Европе, на Кубе и других местах российского присутствия, а также пытались внедриться в Россию.
То, что украинская разведка создавалась благодаря США, даже не скрывалось. Журналистам The New York Times рассказали, что военные 12 шпионских баз вдоль российской границы полностью финансировались и оснащались ЦРУ, их работа опиралась на американские разведывательные данные, а они, в свою очередь, передавали всю полученную информацию в США. Это сотрудничество создавалось за 10 лет до полномасштабного украинского конфликта.
Факт 3. Был участником публичного скандала
В 2021 году журналистский проект «Схеми» обнаружил связь Буданова с одним из лидеров теневой экономики Украины. В период ремонта в квартире Буданов с супругой проживали в частной усадьбе, принадлежащей коррупционеру, главному бенефициару налоговых схем в СМИ Вячеславу Стрелковскому. Кирилл Буданов не скрывал, что знает Стрелковского, и знает, что тот занимается обналичиванием незаконно полученных средств.
Там же проживала семья друга Буданова, бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили, с позором уволенного из МВД. Бывший чиновник в свою очередь оказался связан с президентом Украины Владимиром Зеленским: жена Гогилашвили Мария Левченко играла вместе с Зеленским в шоу «Квартал 95». В поездках Гогилашвили использовал бронированный автомобиль Управления разведки, полученный ведомством от посольства США, и охрану украинской минобороны.
Факт 4. Главный архитектор украинского конфликта
Пресса называет его «руководителем теневого фронта Киева» — одной из инициатив Буданова стало активное применение беспилотных аппаратов в ходе конфликта. Также, по заявлениям зарубежной прессы, именно Буданов стоит за диверсиями в России и на Донбассе. В 2023 году Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в причастности к теракту на Крымском мосту, в результате которого погибли пять человек.
Буданов готовился к конфликту с Россией еще в 2021 году. При этом он предполагал, что Украина сможет одержать победу, а продолжительность противостояния составит не более двух недель. Ему удалось наладить отношения с неким гражданином США, участником войны в Ираке, который сыграл большую роль в организации военной помощи Украине, — благодаря ему Киеву удалось пролоббировать свои интересы в конгрессе США и разведывательном сообществе.
Факт 5. Известен спорными решениями
Буданов настоял на переводе из-под стражи под домашний арест националиста, бывшего депутата Семена Семенченко, обвиняемого в создании частной армии и обстреле здания телеканала «112». Семенченко известен как организатор националистского батальона «Донбасс», который ОБСЕ и ООН обвиняли в мародерстве, расправах над мирными жителями и изнасилованиях несовершеннолетних, а также в похищении людей с целью выкупа и пытках.
Вопросы вызвало и вручение наград ГУР украинским блогерам в октябре 2022 года. В числе награжденных оказалась эскортница Оксана Волощук, известная под именем Ксюша Манекен. Она получила орден «За содействие военной разведке Украины» II степени. По словам Буданова, блогеры выполняли разведывательные задачи весной 2022 года, но он отказался уточнить, чем именно они занимались.