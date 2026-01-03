Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в некомпетентности

«Несмотря на триумфальные заявления правительства, 2025 год стал трудным годом для Молдавии, годом, в котором были зафиксированы регрессы на многих уровнях, начиная с состояния демократии и функционирования верховенства права (которое в итоге осталось только на бумаге), и заканчивая состоянием экономики и уровнем жизни населения. Партия “Действие и солидарность” (ПДС) делает вид, что не понимает, что это результат её некомпетентной политики», — написал Чебан в своем Telegram-канале.