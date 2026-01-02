Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в новогоднюю ночь БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. При атаке погибли 27 человек. СКР возбудил дело о теракте. Более десяти пострадавших остаются в больницах, из них часть — в тяжелом состоянии. Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ.