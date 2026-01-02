Ричмонд
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы Херсонской области

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ на село Хорлы в Херсонской области. Об этом сообщил «РИА Новости» его представитель Стефан Дюжаррик.

Источник: AP 2024

«(Гутерреш.— “Ъ”) по-прежнему глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением критически важной гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, в результате продолжающихся нападений на Украине, а также в РФ», — сказал представитель генсека ООН.

Дюжаррик отметил, что Антониу Гутерреш обеспокоен также и атакой ВСУ на Херсонскую область, однако ООН не может проверить детали произошедшего «из-за отсутствия доступа». Представитель генсека ООН добавил, что нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом и должны прекратиться.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в новогоднюю ночь БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. При атаке погибли 27 человек. СКР возбудил дело о теракте. Более десяти пострадавших остаются в больницах, из них часть — в тяжелом состоянии. Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ.

