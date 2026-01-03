Парламент Молдовы отчитался о работе в декабре: принято 39 нормативных актов

Также депутаты парламентского большинства денонсировали три договора, заключенные Молдовой со странами-членами Содружества независимых государств (СНГ). Речь идет о соглашении о безвизовом режиме для граждан СНГ, подписанное в Бишкеке в 1992 году и соглашении о принципах взимания косвенных налогов на экспорт и импорт товаров (работ и услуг) между государствами СНГ, подписанное в Москве в 1998 году. Также денонсировано соглашение, касающееся мер по обеспечению улучшения платежей между экономическими организациями государств-членов СНГ, подписанное в 1992 году в Ташкенте.