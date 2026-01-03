Парламент Молдовы отчитался о работе в декабре: принято 39 нормативных актов

При этом всего в декабре депутаты провели три пленарных заседания, суммарно 30 часов дебатов. Всего же на рассмотрение парламента за один месяц были выдвинуты 43 законодательных проекта.
Среди главных одобренных законодательных инициатив — проекты бюджетов на 2026 год, указывает пресс-служба парламента. При этом государственный бюджет на этот год был одобрен только представителями партии власти, представители оппозиции не принимали участие в голосовании, либо выступили против.
Также депутаты парламентского большинства денонсировали три договора, заключенные Молдовой со странами-членами Содружества независимых государств (СНГ). Речь идет о соглашении о безвизовом режиме для граждан СНГ, подписанное в Бишкеке в 1992 году и соглашении о принципах взимания косвенных налогов на экспорт и импорт товаров (работ и услуг) между государствами СНГ, подписанное в Москве в 1998 году. Также денонсировано соглашение, касающееся мер по обеспечению улучшения платежей между экономическими организациями государств-членов СНГ, подписанное в 1992 году в Ташкенте.
При этом парламент утвердил меры по упрощению получения 26 разрешительных актов, налоговые льготы для предпринимателей и мораторий на принудительное взыскание имущества и налоговых обязательств фермеров, пострадавших от природных катаклизмов, произошедших в 2024—2025 годах. Другие принятые инициативы касаются более строгого регулирования владения оружием, защиты участников публичных мероприятий, волонтерской деятельности, контроля за трудом и безопасностью на рабочем месте.
Кроме того, парламент ратифицировал участие Республики Молдова в программе «Креативная Европа» и учредил специальную парламентскую Комиссию по мониторингу политики реинтеграции.
В декабре постоянные профильные комиссии парламента провели 43 заседания, утвердив 86 докладов и 95 заключений.