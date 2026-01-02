Глава бельгийского центра кибербезопасности заявил, что Европа потеряла интернет

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава бельгийского центра кибербезопасности Мигель де Брюйкер заявил, что Европа настолько отстает от США в области цифровой инфраструктуры, что «потеряла интернет», сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
«Мы потеряли все облачные технологии. Мы потеряли интернет, давайте будем честны», — подчеркнул де Брюйкер.
Он отметил, что Европейский союз в настоящее время не располагает технологиями, которые позволили бы полностью отказаться от американских облачных платформ и хранить данные исключительно внутри ЕС. По его словам, ключевые позиции на рынке цифровой инфраструктуры по-прежнему занимают компании из США, а идеи о стопроцентном размещении данных в европейских облаках назвал нереалистичными.
Он предупредил, что киберзащита Европы зависит от сотрудничества с частными компаниями, значительная часть которых находится за пределами Европы. При этом он отметил, что сама по себе такая зависимость не представляет критической угрозы. -0-