Медведев назвал «отличным выбором» назначение Буданова главой офиса Зеленского

«Что говорить, если главой президентского офиса — а это сейчас в иерархии киевского режима человек номер два в стране — назначен террорист и экстремист Кирилл Буданов, тот самый, что ~лично организовывал и курировал довольно значительную часть диверсий и убийств на российской территории~. Это означает, что с террористического курса Украина уже не собьется Договариваться с такими не о чем, надо только мочить в сортире», — заявил депутат.