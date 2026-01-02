Ричмонд
«Не имеет полномочий»: В Финляндии осадили Стубба за воинственный выпад против России

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что подавляющее большинство финнов не разделяют русофобскую политику президента Александра Стубба. Это заявление было сделано в рамках обсуждения слов финского лидера о российско-финских отношениях.

«Помните, что Стубб не имеет полномочий говорить подобные вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в ​​отношении России и его воинственностью», — написал Малинен в соцсети Х.

Профессор отметил, что, несмотря на интенсивное воздействие пропаганды, финское население демонстрирует постепенное, но устойчивое сопротивление текущему политическому курсу.

Ранее Life.ru писал, что в своём новогоднем обращении Стубб привлёк внимание не только заявлением о бесповоротном изменении отношений с Москвой и надеждой на приближение мира на Украине, но и внешним видом. Глава государства появился с перекошенным и мятым галстуком, что вызвало критику за неряшливость.

